Casi dos semanas antes de morir, Manuel Alejandro, policía municipal de Empalme, Sonora, pidió un deseo: que en día en el que él “dejara este mundo”, su familia y amigos comprasen croquetas y las donaran a algún albergue de perritos, en vez de comprar arreglos y flores para su funeral.

Y es que, el pasado 21 de julio, a través de su cuenta de Facebook, el elemento de seguridad llamó a sus seres queridos a honrar su memoria con este acto.

Anuncio

“El día que me toque dejar este mundo solo les quiero pedir a mi familia y amigos que no gasten en arreglos de flores que no voy a ver. Mejor lo que gasten en flores gástenlo en croquetas para que sean donadas a un albergue de perritos. ASÍ QUE YA SABEN, SE LOS DEJO DE ENCARGO”, publicó.

Te podría interesar: Matan al subdirector de la policía de Culiacán, Sinaloa; sicarios se llevan sus armas