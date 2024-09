¿Cuántas veces han señalado a AMLO de vínculos con el narcotráfico?

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, está una vez más inmerso en acusaciones y señalamientos de vínculos con los cárteles de la droga en el país. Esto, tras hacerse pública una carta del ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien actualmente está recluido en una prisión estadounidense.

Sin proporcionar pruebas de la acusación, el exfuncionario mexicano afirmó que existen pruebas de que AMLO y sus operadores políticos mantienen tratos con los líderes del narcotráfico en el país, las cuales, estarían guardadas en registros oficiales de México y Estados Unidos.

Las pruebas constan de “contactos, videos, audios, fotografías y registros de comunicación y gestión, entre otras”, sostiene García Luna en el documento publicado por el periodista estadounidense Keegan Hamilton.

1. Las pruebas de García Luna

La carta del narcotraficante Ismael “El Mayo Zambada”, en la que dice que fue secuestrado por el Joaquín Guzmán López para ser entregado a Estados Unidos.

La posición del gobierno mexicano en contra de la captura de Zambada.

El desmantelamiento del Poder Judicial.

La pausa a las relaciones entre México y Estados Unidos a raíz de la intervención del embajador Ken Salazar en la discusión de la reforma judicial

2. Dinero del narco en campañas de AMLO: ProPublica

En julio de este año, el portal de internet, ProPublica, publicó un reportaje en el que aseguraban que la agencia de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos estaba investigando a AMLO por recibir dinero del narco para sus campañas de 2006 y 2012.

El portal aseveró que la agencia antidrogas de Estados Unidos inició su investigación contra AMLO en 2010, e incluso estaban dispuestos a fincar cargos criminales al presidente mexicano, pero las autoridades del país pusieron fin a la investigación y cerraron el caso a la fuerza.

La base de la acusación contra AMLO era la declaración de un traficante, quien habría relatado con lujo de detalle la negociación y entrega de 2 millones de dólares para la campaña de López Obrador en 2006.

La investigación de la DEA terminó cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó una operación encubierta propuesta por la agencia dentro de México, dirigida al equipo político del futuro presidente, previo a la campaña de 2012.

ProPublica aseguró en ese entonces que varios narcotraficantes, detenidos tras el cierre de la investigación de la DEA contra AMLO, ofrecieron más información sobre los tratos de los cárteles con la operación política de López Obrador, pero que dicha información fue archivada o ignorada por el gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente mexicano negó la acusación y acusó una supuesta persecución de los medios subordinados a intereses particulares, afinando que recalcando que no hay pruebas reales que sustenten dichas acusaciones.

Así mismo, llamó al gobierno de Estados Unidos a dejar de tolerar “prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo”.

3. El reportaje de The New York Times

El 22 de febrero de este año, el diario The New York Times publicó un reportaje donde destaca los presuntos encuentros de colaboradores de López Obrador con integrantes del cártel de Sinaloa, quienes presuntamente entregaron millones de dólares para financiar la campaña de AMLO en 2018, pero también aclara que el gobierno de Estados Unidos nunca abrió una investigación en contra del mandatario mexicano.

En su conferencia de prensa de ese día, el presidente López Obrador se lanzó contra el New York Times y su jefa de corresponsales Natalie Kitroeff, de quien reveló su número de celular y la carta enviada a Jesús Ramírez para solicitar una entrevista con el mandatario mexicano y saber su opinión sobre el reportaje que se preparaba.

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estadounidense pasaron años investigando acusaciones de qué aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares después de que él asumió el cargo, según registros estadounidenses, hay tres personas familiarizadas con el asunto”, destaca el reportaje del diario estadounidense.

De acuerdo a la publicación, la investigación de la DEA (Administración de Control de Droga) descubrió presuntos vínculos de agentes y funcionarios mexicanos, cercanos al presidente López Obrador, con integrantes de los cárteles mexicanos, específicamente del cártel de Sinaloa.

“Pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador y los funcionarios involucrados finalmente archivaron la investigación. Llegaron a la conclusión de que el gobierno de Estados Unidos tenía poco interés en presentar acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados de Estados Unidos, dijeron las tres personas familiarizadas con el caso, que no estaban autorizadas a hablar públicamente”, precisa el reportaje del diario estadounidense.

El reportaje del New York Times indica que en las investigaciones de funcionarios estadounidenses descubrieron presuntos nexos de cárteles de la droga con gente cercana y colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, no pudieron hilar una conexión directa con el mandatario y las bandas de la delincuencia organizada.

4. La Historia Secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa

La periodista Anabel Hernández publicó un libro titulado “La Historia Secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa” en el cual afirma que el presidente de México tuvo encuentros directos con integrantes del Cártel de Sinaloa y habría recibido dinero de origen ilícito.

De acuerdo con la periodista, los tres capos más importantes del Cártel de Sinaloa, Beltrán Leyva, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada habrían acordado inyectar dinero del narcotráfico a la campaña de AMLO entre 2005 y 2006.

La acusación se basa en la declaración hecha por un narcotraficante identificado como “El Grande” a la Procuraduría General de la República. La periodista asevera que a cambio de la financiación, AMLO se comprometió a dejarlos influir en la designación del titular de la PGR y altos funcionarios; favorecer sus negocios criminales y obstaculizar las operaciones de la DEA en México.

Dicha negociación habría tenido lugar en Nuevo Vallarta y además de AMLO, habrían participado:

Francisco León, candidato al senado en Durango de la coalición Por el Bien de Todos.

Un integrante del equipo de campaña de AMLO.

Arturo Beltrán Leyva.

Edgar Valdés Villarreal, alias “La Barbie”.

Y otros miembros de la organización criminal

5. Reunión de AMLO con la mamá de “El Chapo” Guzmán

Las acusaciones contra AMLO por su presunta relación con miembros del crimen organizado han estado presentes a lo largo de su sexenio, uno de los casos más llamativos fue el saludo del presidente a Consuelo Loera, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante su gira de trabajo por Badiraguato, Sinaloa, en 2020.

Dicho evento quedó registrado en un video en el que el mandatario se acercó a la madre del narcotraficante y la saludó de mano en un entronque del camino que va de Culiacán a Badiraguato y que comunica con la comunidad de La Tuna.

“Te saludo, no te bajes... ya recibí tu carta”, se escucha decir al Presidente, mientras la madre de “El Chapo” se encuentra en su camioneta.

Presuntamente, la señora Consuelo Loera habría pedido la intervención del presidente para poder obtener una visa humanitaria que le permita visitar a su hijo en los Estados Unidos.

Lo que más sensación causó en ese momento fue que en esa misma fecha en la que AMLO visitó el estado de Sinaloa se celebraba el cumpleaños número 30 de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” y nieto de María Consuelo, quien protagonizó el “Culiacanazo” cinco meses antes.

No obstante, ante las críticas, AMLO se defendió diciendo: “Es la hipocresía del conservadurismo. Hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora y no dicen nada ¡Son hipócritas!”, en referencia a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, detenido en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

6. “El Mayo” sobornó a Calderón y a Peña Nieto

Recientemente, se filtró un documento clasificado del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos que data del 2019, que revela las declaraciones del narcotraficante Alex Cifuentes, vinculado al cártel de Sinaloa en el que acusó que Ismael “El Mayo” Zambada dio hasta 100 millones de dólares a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El documento sostiene que el narcotraficante colombiano reveló que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habrían recibido sobornos de Ismael “El Mayo” Zambada y del Cártel de Sinaloa, no obstante, no hay pruebas que confirmen la acusación. También se desvela que en la campaña de 2006 se sobornó aparte del equipo de campaña de un político que no ganó la presidencia, en alusión a Andrés Manuel López Obrador.

Cifuentes-Villa, es testigo protegido del gobierno de Estados Unidos, quien aceptó que durante décadas traficó cocaína con “El Chapo” a Estados Unidos, y que, según su declaración, “El Mayo” Zambada sería el responsable de los sobornos a Calderón y Peña Nieto.

En el documento se menciona que, unos días después, el gobierno de Estados Unidos solicitó impedir que la defensa interrogara al testigo colaborador Jesús Reynaldo Zambada García, miembro del Cártel de Sinaloa y hermano de “El Mayo”, sobre un presunto soborno a presidentes de México actuales y presentes, refiriéndose a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, más adelante aclara que esta afirmación no fue confirmada por la defensa, ya que el soborno habría sido realizado a un funcionario de la campaña del presidente en 2006, sin que necesariamente estuviera involucrado “El Mayo”.

