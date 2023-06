Cuestionan especialistas eliminación de 35 NOM que definen criterios para detectar enfermedades

Especialistas han cuestionado la decisión de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien presidio el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, eliminando 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que definen criterios y procedimientos para prevenir, detectar, diagnosticar y tratar diversas enfermedades, entre ellas diversos tipos de cáncer, con el argumento de que “no se necesitan”.

Por lo que han señalado que las NOM deben actualizarse, pero no eliminarse, porque al no haber un marco regulatorio oficial se ponen vidas en riesgo, sobre todo de la población vulnerable.

Las normas oficiales NOM-041-SSA2-2011 y NOM-041-SSA2-1994, referentes al cáncer de mama y cervicouterino, son fundamentales, advirtió el director médico de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), Felipe Villegas.

El oncólogo explicó que hay clínicas o personal médico que no cumplen el mínimo estándar, y sin la existencia de las NOM no habrá un marco regulatorio oficial que señale cuando éstas no brinden atención de calidad, por lo que las pacientes, sobre todo las de población vulnerable, pondrán en riesgo su vida.

Por su parte, David Sánchez Mejía, abogado experto en salud, señaló que lo dicho por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell es falso, denota ignorancia y contradice su actuar, debido a que asegura que no se necesitan, pero impulsó el etiquetado frontal de alimentos.

“Denota bastante ignorancia del subsecretario el hecho que diga que no son necesarias; claro que sí son necesarias, porque hay cuestiones en temas de protección a la salud que necesitan estandarizarse. Si no fueran necesarias, ¿por qué impulsó tan vehementemente la norma del etiquetado frontal de los alimentos? Ahí hay una contradicción brutal”, consideró.

Afirmó que la cancelación de las 35 NOM deberá estar fundada y motivada con elementos técnicos científicos, y en caso de que no suceda, podrían interponerse juicios de amparo en contra.

“Si no salen esas publicaciones individuales y se dan por canceladas ahorita, me parece que es susceptible de muchos juicios de amparo. Desde este momento o cuando salgan las cancelaciones respectivas, si es que éstas no se fundan y motivan adecuadamente, que anticipo no sucederá, porque es el sello de la casa, hacen las cosas sin justificar jurídicamente”, dijo.