Culpa AMLO a EU haber desatado la violencia en Sinaloa por detenciones de ‘El Mayo’ y Guzmán López

CDMX.- Culiacán, Sinaloa, suma hoy 11 días en una ola de violencia de la que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace “corresponsable” al gobierno de Estados Unidos en el contexto de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

El mandatario reclamó al gobierno estadounidense haber tomado “medidas unilaterales”, pues las autoridades mexicanas no fueron tomadas en cuenta, en la detención de ambos capos del Cártel de Sinaloa.

Cuestionado por la prensa sobre si EU era “de alguna manera corresponsable de la violencia que se vive en Sinaloa”, el Presidente respondió que “Sí, claro que sí. Por haber llevado a cabo ese operativo”.

Apenas ayer López Obrador intentó minimizar los hechos en esa entidad, al decir que los reportes de violencia no eran más que una “propaganda de mentiras, de sensacionalismo”, sin embargo, hoy el mandatario demandó a Washington hacer público el acuerdo con los hijos de “El Chapo”, identificados como “Los Chapitos”.

AMLO recordó, de acuerdo con información proporcionada por EU, que hubo un acuerdo entre “Los Chapitos” y sus homólogos estadounidenses, del cual a la fecha no se conocen detalles, pues Washington se ha negado a entregar un reporte.

“Debido a ese arreglo, que todavía no conocemos en qué consistió, en qué condiciones se dio el arreglo, nos produjo a nosotros en Sinaloa la confrontación que se está dando, que espero, porque estamos actuando, que pronto se regrese a la normalidad”, expresó desde su conferencia de prensa.

Hasta el momento, de acuerdo con reportes de la prensa local, la cruenta guerra que se libra entre el grupo de “El Mayo” y “Los Chapitos” en Culiacán, cuyo estado es bastión histórico del Cartel de Sinaloa, suma alrededor de 50 muertos, además de decenas de desaparecidos.

Si bien el mandatario aseguró que este hecho no tendrá repercusiones en la relación entre Estados Unidos y México, sí declaró que “ya no puede haber una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales, no puede aceptarse eso”.

En ese contexto, expuso que si ahora en Sinaloa se padece de la violencia del narco es en parte a que sus homólogos de EU tomaron decisiones sin consultar a México.

Insistió en que debe Washington le debe una explicación al gobierno mexicano porque “si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, se debe a que tomaron esa decisión (unilateral)”, expuso.