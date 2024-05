Darían 80 años de cárcel a La Malí, hermana de Xóchitl Gálvez

Ciudad de México. La justicia mexicana pidió la pena máxima, que puede rebasar 80 años de cárcel, contra Malinali Gálvez Ruiz, acusada de privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y posesión de armas reservadas para uso exclusivo del Ejército, y quien es hermana de la candidata opositora a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.

El documento de la investigación, que habla de un hecho delictuoso ocurrido hace más de una década –el secuestro de Marcela Patricia Flores Domínguez y Rodolfo Morales Hernández–, contiene las declaraciones de víctimas y testigos presentados durante el juicio de Malinali Gálvez, el cual concluyó en febrero pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Imputan por amenazas a alcalde electo de Morena en Veracruz, también detenido por secuestro

Según consta en los papeles entregados, la participación de la hermana de la abanderada de PAN, PRI y PRD en la banda de secuestradores Los Tolmex consistía en poner a personas conocidas en manos de los otros participantes en el plagio. La banda se caracterizaba por su alto grado de peligrosidad.

Según alegatos del Ministerio Público Federal, operaban mutilando a sus víctimas, de quienes tomaban videos y grababan voces que enviaban a sus familiares con el fin de conseguir rescates millonarios.

El secuestro que llevo a la cárcel a la hermana de Xochitl Gálvez se perpetró el 22 de mayo de 2012. Empezó con una cita en la que Malinali acordó encontrarse con Marcela Patricia Flores en la esquina de Prado Norte y Paseo de la Reforma.

A la llegada de Patricia, que iba acompañada por su chofer, Rodolfo Morales Hernández, Malinali subió al vehículo de Patricia y les pidió que siguieran una camioneta Mitsubishi conducida por José Alberto Rivero (El Albert), pareja sentimental de la hermana de la política hidalguense. La promesa era que se encontrarían con Xóchitl Gálvez, entonces diputada por el PAN.

El Albert era un taxista que según sus declaraciones se rencontró con Malinali.

“A finales del mes de agosto (2011) nos fuimos a vivir juntos. El mes de enero vendí el taxi y el mes de marzo entre a trabajar a HAITECC (Hightech Services, empresa que pertenece a Xóchitl Galvéz), que es una constructora, y mi labor era realizar análisis de trabajos, me los enviaban en CD o disquete y yo los regresaba, y ya me daban dinero o yo iba por él a la casa del director de esa empresa, quien aún es el esposo de Malinali, pues no se han divorciado”.

El Albert ya vivía con La Malí, nombre que le daban a la hermana de Xóchitl.

TE PUEDE INTERESAR: Obispo, víctima de secuestro exprés en Morelos, ‘fue torturado y drogado’ según su colega

El horror

Las camionetas llegaron a una casa donde se suponía que había una reunión, y ahí fueron privados de la libertad. Los secuestradores exigían 20 millones de pesos en el inicio y redujeron sus exigencias primero a 10 millones y al final sólo lograron 2 millones 400 mil, más alhajas.

Durante las negociaciones, la hija de la víctima, Laura Olmedo Flores, recibió un mensaje de texto de La Malí en el que le decía: “Lau, buenos días. Oye, he tratado de localizar a tu mamá pero no he tenido suerte, le marco a su cel y no entran; quería avisarle del desayuno con mi hermana Xóchitl, Josefina y la Wallace el sábado, pero no he tenido éxito. Dile que me llame”.