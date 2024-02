Defiende AMLO la refinería de Cadereyta ante peticiones de cierre por contaminación

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a las múltiples peticiones que hay para el cierre de operaciones de la refinería de Cadereyta en Nuevo León, en las que señalan a la planta como afectación al medio ambiente en la Zona Metropolitana de Monterrey.

“Hay un hecho, la contaminación en Monterrey, en la zona conurbada, que tiene que ver con la presencia de muchas empresas, últimamente he estado viendo que se culpa a la refinería de Cadereyta, se han hecho estudios, se puede probar”, manifestó durante su conferencia matutina.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué le pasó a AMLO en el ojo? Esto es un ‘tutupiche’

López Obrador indicó que invitarán al gerente de la refinería y a los responsables de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que den una explicación de cómo opera la planta sin afectar las normas ambientales.

“Muy claramente se puede constatar que la contaminación tiene que ver con muchas otras empresas”, indicó en su conferencia mañanera.

Fue a finales del 2023 cuando el Gobierno de Nuevo León presentó una denuncia ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial de la Protección del Medio Ambiente, del sector hidrocarburos, por las emisiones de la mencionada refinería.

“Nada más que se les ha hecho fácil echarle la culpa a la refinería, por eso es mejor aclarar, informar y vamos a hacerlo. Y pienso que poco a poco se tienen que ir aplicando las normas, que no haya violaciones, que no haya privilegios para ciertas empresas y que no haya corrupción para que se cuide la salud de la gente”, puntualizó el mandatario.