Deja 9 muertos explosión de localizadores en Líbano y Siria; culpan a Israel

Buscapersonas utilizados por miembros del grupo armado libanés Hezbolá explotaron casi simultáneamente en Líbano y Siria, matando al menos a nueve personas, incluida una niña de 8 años, e hiriendo miles más, dijeron las autoridades, que culparon a Israel de lo que pareció ser un sofisticado ataque a distancia.

Entre los heridos estaba el embajador de Irán en Líbano. El misterioso incidente se produjo en medio de crecientes tensiones entre Israel y Hezbolá, organización respaldada por Irán, que han intercambiado disparos en la frontera entre Israel y Líbano desde el ataque del 7 de octubre por parte de Hamás que desencadenó la guerra en Gaza.

Los buscapersonas que explotaron habían sido adquiridos recientemente por Hezbolá después de que el líder del grupo ordenó a sus miembros que dejaran de usar celulares, advirtiendo que podrían ser rastreados por la inteligencia israelí. Un funcionario de Hezbollah dijo a The Associated Press que los dispositivos eran de una marca nueva que el grupo no había usado antes.

El martes alrededor de las 3:30 de la tarde, hora local, los buscapersonas comenzaron a calentarse y luego explotaron en los bolsillos y manos de quienes los portaban, particularmente en un suburbio del sur de Beirut y en la región de Beká, en el este del Líbano, donde Hezbollah tiene una fuerte presencia, y en Damasco, la capital de Siria, donde varios miembros del grupo miliciano resultaron heridos, dijeron funcionarios de seguridad libaneses y uno de Hezbollah, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

The Associated Press se puso en contacto con el ejército israelí, que se negó a hacer comentarios. Las explosiones se produjeron horas después de que la agencia de seguridad interna de Israel dijera que había frustrado un intento de Hezbolá de matar a un exfuncionario de seguridad israelí utilizando un dispositivo explosivo que podía detonarse a distancia.

En Washington el vocero del Departamento de Estado Matthew Miller dijo que Estados Unidos “no sabía de esto con anterioridad” y no estuvo involucrado. “En este momento estamos recabando información”, indicó.

Expertos dijeron que las explosiones de los buscapersonas parecían una operación planeada desde hace mucho tiempo, aunque no se conocían los objetivos de inmediato. Los investigadores no tenían información inmediata sobre cómo se detonaron o si se introdujeron explosivos de alguna manera en cada uno de ellos.

Cualquiera que fuera el objetivo, el operativo se dirigió a una extraordinaria cantidad de personas con cientos de pequeñas explosiones, todas a la vez, dondequiera que estuviera el portador del buscapersonas, que dejaron a algunas personas mutiladas.

Un video que circula en internet muestra a un hombre en un local de comestibles en un mercado cuando la bolsa que lleva en su cadera explota; él cae al suelo y la gente que está cerca huye. Los fotógrafos de AP en los hospitales de la zona dijeron que las salas de emergencia estaban saturadas. A algunos pacientes les faltaban manos o les volaron pedazos de las piernas cerca del área del bolsillo.

El ministro de salud del Líbano, Firas Abiad, dijo que al menos nueve personas murieron, incluida una niña de 8 años, y 2.750 resultaron heridas, 200 de ellas de gravedad, por las explosiones. La mayoría presentaba heridas en la cara, la mano o alrededor del abdomen.

Hezbollah dijo en un comunicado que dos de sus miembros estaban entre los muertos. El funcionario del grupo que habló de forma anónima identificó a uno de los muertos como Mahdi Ammar, hijo de uno de los miembros del grupo en el Parlamento libanés.

”Consideramos al enemigo israelí totalmente responsable de esta agresión criminal que también tuvo como blanco a civiles”, dijo Hezbolá, añadiendo que Israel “con seguridad recibirá su justo castigo”.

La agencia de noticias estatal iraní IRNA dijo que el embajador de Irán en Líbano, Mojtaba Amani, resultó herido superficialmente por la explosión de un buscapersonas y estaba siendo tratado en un hospital.

Anteriormente, el líder de Hezbollah, Hasán Nasrala, había advertido a los miembros del grupo que no llevaran teléfonos celulares, diciendo que podrían ser utilizados por Israel para rastrear sus movimientos y llevar a cabo ataques selectivos.

El incidente se produce en un momento de crecientes tensiones entre Líbano e Israel. Hezbollah y las fuerzas israelíes se han enfrentado casi a diario tras el inicio de la guerra de Israel en Gaza, en octubre de 2023.

Los enfrentamientos han matado a cientos de personas en Líbano y a decenas en Israel y han desplazado a miles en ambos lados de la frontera.

Israel ha matado a milicianos del grupo palestino armado Hamás en el pasado con teléfonos móviles con trampas explosivas.