‘Deje de ser pende...’, Maru Campos explota contra gobierno federal; AMLO evade responder

Integrantes de la familia LeBarón informaron la tarde de este martes que los 4 miembros secuestrados ya fueron liberados por sus captores.

En redes sociales, tanto Adrián como Bryan LeBarón, compartieron la noticia; sin embargo, ambos mencionaron que los últimos dos liberados presentaban golpes cuando fueron localizados con vida.

Los recién puestos en libertad son Miguel Ángel Moreno Sánchez y Manuel Horacio Ríos Jacobo, mientras que los otros dos miembros, Christian Bruce LeBarón Johnson y Shem Lamar Stubbs Gwin fueron liberados la noche del lunes pasado.

Presuntamente, los cuatro miembros de la comunidad mormona fueron plagiados durante el domingo pasado en la zona de la sierra de Chihuahua.

AMLO EVITA RESPONDERLE, “CUANDO HAY GROSERÍAS NO”

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó responder a las exigencias de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que el gobierno federal se haga cargo de combatir los delitos federales en las entidades.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario consideró que los señalamientos de la gobernadora también son parte de la temporada electoral.

“Nada, nada nada. No, cuando hay groserías no, cuando hay groserías no. Ese es el lenguaje de otros y tampoco me quiero meter en asuntos. Antes hasta se llegaba a considerar progre buena ondita a los que decían groserías y más si eran mujeres y todo mundo les celebraba, no, no hay necesidad de eso, por eso no, no respondo a esas cosas”.