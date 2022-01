Denuncia contra López-Gatell ‘es una actuación de mala fe, de odio’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró esta mañana que la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell fue “una actuación de mala fe, de odio”.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador reiteró su respaldo al subsecretario y destacó la relevancia de sus acciones en pro de la salud de los mexicanos.

“No solo es una injusticia, si no que es una actuación de mala fe, diría de odió, no se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad, por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales”, refirió.

Asimismo, AMLO aseguró que López-Gatell es un especialista de primer orden y que es una dicha contar con alguien tan experimentado en la materia como él.

“Ahora que nos invitaron a la Casa Blanca y en la agenda iba el tema del COVID, no dude en invitar a Hugo López-Gatell, es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público, pero es tanta la descomposición la inmoralidad de los conservadores y como no les han resultado sus pronósticos de desastre, hemos ido avanzando, enfrentando la pandemia y no con malos resultados...pues están obnubilados es una cosa irracional por completo...pero no solo son los que denuncian, son los de arriba y mucha gente susceptible de manipulación y no son unos pocos, son millones, por que así es el conservadurismo”, sostuvo.

Aseguró que se trata de producto del “rencor, del odio y de la politiquería”. “Me consta que el doctor Hugo López-Gatell es un hombre responsable... Imagínense levantar un sistema de salud que estaba en el suelo, caracterizado por la corrupción...porque hasta se robaban el dinero de las medicinas las adulteraban. Entonces como todo eso se termino, los que hacían los negocios, se dedicaron a impulsar, a echar andar una campaña de desprestigio pensando que nos iban a hacer cambiar de parecer que íbamos a echar marcha atrás, que por la campaña de medios íbamos a decir ‘van a ver cómo nos entendemos’, no, si aquí no venimos a soportar ni a ser cómplices de corrupción... venimos a limpiar de corrupción a eso llegamos... y quisieron jugar a las vencidas”, señaló.

“Entonces por eso la denuncia contra el doctor...tiene todo nuestro apoyo...se le va dar todo el apoyo jurídico, y se van a presentar todos los argumentos, pero también el político y moral...Es la defensa de un compañero de un responsable de la política contra el COVID y ahí están los resultados”, destacó.

Por otra parte, López Obrador destacó el tema de la vacunación contra COVID-19 que ayudó a hacer frente a la variante Ómicron, además que las gestiones de las dosis han logrado reunir un total de 30 millones de vacunas de reserva, por lo que está garantizado el derecho a la inoculación.