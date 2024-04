Denuncian a Rocío Nahle por enriquecimiento inexplicable

El candidato de la alianza Fuerza y Corazón por Veracruz, a la gubernatura de esa entidad, José Francisco Yunes Zorrilla, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Rocío Nahle García, a quien acusó de enriquecimiento ilícito y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El también exdiputado federal, solicitó a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, investigue la forma en que la exsecretaria de Energía adquirió tres predios en Veracruz y Tabasco, entre ellos, donde se encuentran dos mansiones en fraccionamientos de alta plusvalía, valuadas en más de 60 millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Austeridad? Carlos Loret de Mola expone lujosa residencia de Rocío Nahle en Veracruz

Durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, dijo que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, para adquirir esos bienes, la candidata debió ahorrar, sus ingresos durante, al menos, 39 años, sin gastar un solo peso.

Pidió se informe si esas son todas las propiedades con las que cuenta la candidata o bien qué otros activos tienen y de donde los sacó.

Luego se preguntó que si “por esta corrupción y tráfico de influencias” se ha disparado el costo de la construcción de la refinería de Dos Bocas a cargo de la ahora candidata a la gubernatura de Veracruz.

“Los mexicanos tenemos el derecho a saber qué han hecho con casi 20,000 millones de dólares de nuestros impuestos. Son recursos que debieron usarse en educación, salud, seguridad y para el caso de Veracruz, en infraestructura”, abundó.

El candidato recalcó que la promesa de Morena de no mentir y no robar y no traicionar ha sido rota una y otra vez.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No vamos a caer en provocaciones’, Rocío Nahle rechaza señalamientos por propiedades

Yunes Zorrilla comentó que, para no tener ningún tipo de impedimento de carácter ético para hacer denuncias como esa, presentó ante la organización Transparencia Mexicana su declaración tres de tres, en la que expone cuál es el estado que guarda su patrimonio.

Afirmó que está en condiciones de explicar la forma en que se ha hecho los bienes con que cuenta.