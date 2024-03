Desde la oposición se maneja la posible anulación de la elección, acusa Sheinbaum

Tulum, Q Roo. La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, afirmó que la posibilidad de que se anule la elección del 2 de junio se maneja desde la oposición.

Luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador preguntó si desde el Poder Judicial “van a hacer un fraude electoral”, este miércoles a su llegada al nuevo aeropuerto de Tulum, y a pregunta expresa de quién buscaría la nulidad del proceso, Sheinbaum respondió: “Pues es una posibilidad para ellos, como ven que no tienen posibilidad de reconocimiento del pueblo de México, porque están muy abajo en el reconocimiento popular, entonces están buscando otras formas porque quieren regresar al poder”.

Sin embargo, resaltó, “el pueblo está participando de una manera masiva, entonces hay que llamar a participar a todos de manera masiva para que sean unas elecciones ejemplares”.

La candidata de Morena, PT y PVEM salió esta mañana en el vuelo 1780 de Mexicana desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al de Tulum, inaugurando por López Obrador el 1 de diciembre pasado. En el vuelo viajaron también familias de vacaciones.

Expresó que ambos aeropuertos y el Tren Maya -en el que hará un recorrido mañana de Cancún a Valladolid- “son las grandes obras estratégicas de la transformación, que no solamente son obras públicas de un momento, sino que son proyectos estratégicos en particular para el desarrollo del sureste, y en el caso del AIFA para la región centro del país y la zona metropolitana. Son obras para el desarrollo del presente y del futuro del país”.

Por otra parte, señaló que los expedientes armados durante la guerra sucia en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado contra opositores, y especialmente el que se habla del seguimiento a ella y su familia, son parte de lo que “acostumbraban desde los gobiernos de antes. Por eso vale la pena decirlo ahora, porque hay un ambiente en donde nos quieren acusar a nosotros de autoritarios. No hay nada más falso que eso, nosotros siempre hemos luchado contra el autoritarismo y por la democracia”.

-¿Estas prácticas seguirían en el futuro? -se le preguntó.

-No, pues claro que no. Yo estoy planteando un Sistema Nacional de Inteligencia para la Seguridad Pública, para apoyar en la disminución de los delitos en nuestro país, muy distinto a lo que sería la inteligencia política, que es lo que hacían antes. Daban seguimiento a liderazgos políticos que eran de oposición, inclusive llegaron a desaparecer gente o a matar gente por asuntos políticos desde el Estado, cosa que hoy no.

Con información de La Jornada