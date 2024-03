Poder Judicial prepara un ‘golpe de Estado técnico’, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que se está dando una trama desde el Poder Judicial que apunta a la nulidad de la elección presidencial de junio próximo.

“Así están. ¿Quién sabe qué encuesta están viendo? ¿Quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos? ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X. González, a José Ramón Cossío?”, señaló.

Durante la mañanera de este martes en Palacio Nacional, el mandatario fue interrogado sobre si ya tenía la información —que anunció la semana pasada— sobre qué gobiernos estatales de la oposición estarían financiando la guerra sucia en su contra.

“Estamos reuniendo información, estamos pensando también si se da a conocer, en estos días vamos a resolver sobre eso. Sin duda, es una guerra sucia que tiene como fondo la elección, nunca había visto a los jueces tan activos, ya no puedo hablar de cierto periodista, los jueces me lo prohibieron. Me están pidiendo de una señora que tampoco puedo hablar, que yo borré unos tuits pasados”.

El jefe del Ejecutivo indicó que a pesar de que no está de acuerdo con esas resoluciones judiciales, “todo lo voy a hacer, eh, voy a cumplir todo”.

Dijo que aún están por hacerle varias notificaciones para que no hable del proceso electoral, “con la amenaza que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa, para darle valor o utilizarlas, las infracciones, en el momento de la calificación de la elección”.

-¿Apuestan a la nulidad de la elección? -se le preguntó.

-Eso es lo que yo pienso, que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí —respondió el mandatario.

Y de inmediato cuestionó: “¿Y mis libertades? ¿Y cuáles son sus fundamentos?”

-Que usted tiene la fuerza del Estado, ese es su fundamento —se le dijo.

-Sí. Ellos pueden calumniar libremente, y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad o mis funciones como presidente, que tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia —replicó.

El tabasqueño planteó que, aun así, la situación y el contexto “está interesante. ¿Dónde están los demócratas, pues? ¿Dónde están los hombres y las mujeres de bien? ¿Las demócratas, los demócratas?”.

Interrogado sobre un comunicado que varios personajes de los medios de comunicación dieron a conocer ayer en el que piden “equidad” en la cobertura informativa para los candidatos presidenciales, el mandatario respondió:

“No lo he visto, me dicen que piden equidad, es el mundo al revés, si tienen todos los medios de información, de manipulación a su favor”.

