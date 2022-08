Desocupación de jóvenes en México es de 6.4%

CDMX.- Los jóvenes enfrentan una tasa de desocupación más alta que el promedio de la población, en ellos es de 6.4 por ciento, casi el doble de la tasa de desocupación nacional de 3.5 por ciento y la tasa de informalidad entre ellos es de 67.4 por ciento, superior al promedio del país de 55.2 por ciento, según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Los jóvenes que desean y buscan pertenecer al mercado laboral se enfrentan a un panorama más complicado que el trabajador promedio. Son el grupo poblacional con la tasa de desocupación más alta, de 6.4 por ciento, casi el doble que la tasa de desocupación nacional de 3.5 por ciento”, señala el análisis realizado en el marco de este 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud.

En México hay 21 millones 933 mil 393 jóvenes, equivalentes al 17.1 por ciento de la población total y actualmente, seis de cada 10 no participan en el mercado laboral principalmente por estar concentrados en sus estudios, una vez que más del 70 por ciento de estos jóvenes que no trabajan, son estudiantes.

Del universo de población entre 15 y 24 años, el 57 por ciento no son económicamente activos y casi 2 de cada 10 jóvenes están disponibles para trabajar, pero no buscan empleo porque no consideran tener posibilidades de encontrarlo.