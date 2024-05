Destaca AMLO apoyo de las Fuerzas Armadas: ‘es de sabios cambiar de opinión’

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sin el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y de seguridad su administración y el país no hubieran podido salir de la realidad catastrófica y la corrupción que imperaba.

“Soy juarista y soy civilista, pero soy mexicano y tengo la tarea de transformar al país. Y me encontré una realidad catastrófica, y precisamente por la corrupción no iba a poder salir si no me apoyo en las Fuerzas Armadas”, mencionó.

“Además tuve la suerte que no estaban echadas a perder, había otras Secretarías de gobierno, completamente entregadas a la corrupción”, mencionó durante su conferencia matutina.

El mandatario federal afirmó que la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional son “dos pilares del Estado mexicano” que en la actualidad garantizan la posibilidad de crecimiento, y en buena medida la creación de empleos y seguridad.

López Obrador fue cuestionado por el hecho de que cuando fue opositor declaró que las Fuerzas Armadas no debían realizar tareas de civiles y ahora en su mandato les ha brindado todo el apoyo y recursos.