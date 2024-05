Crecen más homicidios, pero no hay violencia: AMLO

“Porque se crearon bandas en el periodo neoliberal, no habló de las bandas musicales eso es otra cosa”, dijo desde el Salón Tesorería.

“Donde nos ha costado más es en homicidios porque se crearon bandas, ¿y cuándo crees, te lo dejo de tarea, que se crearon las bandas que todavía enfrentamos? Durante el periodo neoliberal o neoporfiristas, las bandas más famosos, no estoy hablando de las bandas musicales”, mencionó.

CDMX.- En su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay tanta violencia en el país, aunque reconoció que las cifras de homicidios han ido en incremento.

“Porque venimos de una decadencia, de una crisis extrema, nunca vista, eso fue lo que causó la política neoliberal”, declaró el mandatario.

El presidente rechazó que su sexenio sea uno de los más violentos, afirmando que desde 2018 a la fecha se han reducido los homicidios dolosos en el país en un 22 por ciento.

“Ahí las cuentas que nos hacen, parten del número de homicidios en el sexenio y se olvidan de cómo encontramos, o como nos dejaron el país en cuanto a violencia. Aquí están, peor no (está el número de homicidios ahora), no, no, no”, enfatizó.

De acuerdo con el reporte “MX: La Guerra en Números” que realiza T-ResearchMX, el cual recopila datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que va de la administración federal se han registrado 186 mil 139 homicidios dolosos en México.