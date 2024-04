Detectan a Rocío Nahle cuatro cuentas bancarias millonarias en paraísos fiscales

Cuatro cuentas bancarias en paraísos fiscales le fueron detectadas a Rocío Nahle, ex secretaria de Energía del gobierno lopezobradorista, así como a su esposo.

De acuerdo con el diario Excélsior, Nahle -además de los costosos terrenos, casas y departamentos en Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Nueva York- tiene cuentas millonarias en Bahamas e Islas Vírgenes.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian a Rocío Nahle ante la FGR por enriquecimiento

De acuerdo con documentos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), las cuentas que fueron detectadas están a nombre de “José Luis Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE); a estás cuentas se tiene un depósito de más dos millones de dólares, fechados en enero de 2024.

En un artículo de Excélsior se menciona que el código FPL9025R/HGRF00945 da a conocer una transferencia el 5 de agosto de 2021 de 2 millones 806 mil 974.16 dólares y otra de 2 millones 561 mil 971.74 dólares el 24 de febrero de 2024, sumando un total de 5 millones 368 mil 945.9 dólares; es decir, 91 millones 916 mil 353.80 pesos en dos depósitos.

“El FBI detectó exportaciones de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank y Bank of the Bahamas, por repetidos depósitos que oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares del 2021 a enero del 2024”, se da a conocer.