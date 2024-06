Detienen a cinco elementos de la Guardia Nacional tras matanza en León, revela AMLO

En la mañanera de este viernes, interrogado respecto a los hechos —donde fueron asesinadas cuatro mujeres y dos menores de edad en una vivienda y que según el gobierno panista del estado podrían estar involucrados elementos de la Guardia Nacional—, el mandatario subrayó que no habrá impunidad.

Aunque, agregó que no puede adelantar más hasta que no se tenga toda la investigación de lo sucedido. “Decirles que no hay en este gobierno impunidad para nadie”.

Por el momento, dijo, los guardias nacionales se encuentran detenidos por presuntas faltas a la disciplina militar.

