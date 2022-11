Dispara Patrulla fronteriza balas de goma a migrantes

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Cientos de migrantes venezolanos que viven frente al muro fronterizo en Ciudad Juárez, Chihuahua, se manifestaron ayer para mostrar su descontento por las políticas migratorias lanzadas en días atrás y que los tienen varados en este país.

Con las banderas de Estados Unidos, México y Venezuela, los migrantes caminaron por la avenida Bernardo Norzagaray en Juárez, la cual está a metros del muro que divide a México y Estados Unidos.

Algunos migrantes expresaban que lo que buscan es que las autoridades los dejen pasar, ya que la mayoría de ellos tienen más de dos semanas aquí viviendo en casas de campaña.

Durante el fin de semana formaron junto con el artista Roberto Márquez “Robenz”, una bandera gigante de Estados Unidos, quien a su vez intentó cruzar el río Bravo junto con otro migrante de Venezuela.

Eso provocó el enojo de los agentes de la Patrulla Fronteriza de sector El Paso, quienes lanzaron balas de goma para dispersar a los migrantes que estaban apostados a la orilla del Río como parte de la manifestación. Los migrantes denunciaron la detención del artista y de otro migrante, sin embargo, no se ha confirmado la versión.

‘Aquí nos vamos a quedar’

“En el nombre de Dios vamos a tratar de cruzar como sea cruzar. Hasta que exista una última esperanza aquí vamos a estar. Vendí todo, dejé todo para un futuro mejor para mí y mi familia y ya cuando venía en viaje sucedió esto. Si esto hubiera pasado antes de salir me la hubiera pensado, a mí me agarró la noticia (de nuevas disposiciones) en México, no cuando estaba en Venezuela”, expresó Kendren.

“Todos los que estamos aquí queremos trabajar para ayudar a nuestra familia. Llegamos hace un mes a México y ha sido el país que más mal nos ha tratado, ni la selva nos ha tratado así. Es migración, la policía, es mucho lo que nos maltratan”, añadió.

RECHAZA SRE POTENCIAL

USO EXCESIVO DE FUERZA

El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, rechazó el uso excesivo de la fuerza en contra de migrantes.

A través de su cuenta de Twitter, informó que se solicitó información al gobierno de Estados Unidos sobre la dispersión de la protesta.

