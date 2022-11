$!Dos hermanas murieron al caer en una coladera, en Iztacalco; iban a concierto de Zoé

Al lugar llegaron policías, rescatistas y paramédicos, pero nada pudieron hacer para salvar a las jóvenes, cuya identidad no se ha establecido al momento.

“Las alcaldías no encargamos en vialidades que no son principales. En este caso fue muy lamentable lo que sucedió. Nosotros tenemos un problema muy grave en la alcaldía, y en la ciudad entera, son tipos que llegan en motonetas o bicitaxis y se las roban en segundos, tenemos registros que las venden en 200 pesos”, explicó Delfino Ríos, director de comunicación social de la demarcación.

Las dos jóvenes, que se supo eran hermanas, una de 16 y otra de 23 años, murieron luego de caer en una coladera que no tenía protección, mientras se dirigían al Palacio de los Deportes, en donde la agrupación Zoé daba un concierto. El incidente se dio bajando un puente peatonal que se encuentra en cruce de Viaducto y Añil, en la alcaldía Iztacalco.

El registro de aguas negras al que cayeron las jóvenes se ubicaba a escasos metros del puente que conecta con la estación Velódromo, la más cercana al recinto al que se trasladaban ambas víctimas de este fatal incidente.

“De haber sabido no les hubiera comprado sus boletos [...] Yo necesito verlas, saber qué les pasó, no me dejan pasar los policías en el retén, sólo quiero verlas. Por favor, son mis hijas”, pidió una mujer que llegó al lugar y se identificó como madre de las jóvenes, según reportes del periodista Jorge Becerril.

Con información de medios