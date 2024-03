Eduardo Fernández, expresidente de la CNBV, logra libertad provisional en España

Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entre los años 1995 y 2000, logró su libertad provisional en España mientras continúa en trámite el proceso de extradición en su contra.

Para que inicie el juicio de extradición, las autoridades mexicanas deberán enviar una copia de la carpeta de investigación por el delito de extorsión agravada en los próximos 27 días, esto con el propósito de que la solicitud de extradición de Eduardo Fernández no se interrumpa.

El exfuncionario en el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo envió un mensaje a este medio de comunicación para informar sobre el cambio en su situación jurídica.

Aristegui Noticias buscó corroborar la información con la Audiencia Nacional de España, pero fuentes de esa dependencia explicaron que podrían responder a los cuestionamientos hasta la mañana del 13 de marzo, ya que en el juzgado correspondiente no había personal laborando por la tarde.

De manera paralela, la defensa de Eduardo Fernández García presentó en México una ampliación de su demanda de amparo en contra de la Fiscalía General de la República (FGR) y de su eventual extradición de España a México.

En el caso de la FGR, el amparo la incluye como autoridad responsable, ya que es la instancia legal encargada de tramitar el proceso de extradición.

Sobre la suspensión provisional solicitada contra el proceso de extradición, el Juez Sexto De Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, resolvió que no puede suspender el acto reclamado, argumentando que al final se trata de un proceso que se encuentra en manos de una autoridad extranjera:

El quejoso manifiesta que se encuentra detenido y a disposición de una autoridad judicial extranjera. De ahí que no sea jurídicamente posible conceder la suspensión con efectos de tutela anticipada, debido a que este órgano federal no cuenta con facultades para modificar lo resuelto por una autoridad jurisdiccional extranjera, esto es, la permanencia o no del quejoso en su lugar de reclusión.

El pasado jueves se informó que la defensa de Fernández, no logró la suspensión de los mandamientos judiciales en su contra en el juicio de amparo, por lo que sus abogados ya presentaron dos recursos de queja que deberán ser resueltos por tribunales federales.

El amparo de Fernández fue presentado desde el pasado 23 de marzo para impugnar la orden de aprehensión girada en su contra por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, Júpiter López Ruíz, según el expediente 164/2024.

El amparo buscaba frenar cualquier “orden de aprehensión, detención, retención, búsqueda, localización y comparecencia” girada por jueces penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como su posible extradición a México.

CANCELAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA SU SECRETARIA

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México notificó a un juzgado federal que se canceló la orden de aprehensión que se había girado contra Patricia González, secretaria de Eduardo Fernández.

La notificación fue enviada a la Jueza Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Ruby Celia Castellanos Barradas, según los registros judiciales correspondientes al expediente 209/2024.

González, quien ha sido imputada en la misma causa penal que Fernández por llevar dos cartas de su jefe a unas oficinas de Televisa localizadas en Paseo de la Reforma y Monte Everest, primero había logrado una suspensión provisional para evitar su detención.

Además, el pasado 7 de marzo se aplazó la audiencia de imputación en su contra por solicitud de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Fuentes judiciales indicaron que tras la suspensión de la audiencia en la causa penal 012/2841/2023-OA, deberá ser la propia Fiscalía capitalina quien solicite programar una nueva fecha para la audiencia de imputación en contra de Patricia González.

Registros electrónicos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Poder Judicial Federal señalan que la secretaria de Fernández logró la suspensión de la orden de aprehensión en su contra, debido al delito que se le imputa, extorsión agravada, no amerita prisión preventiva oficiosa.

De hecho, el pasado jueves 7 de marzo estaba programada una audiencia de imputación contra Patricia González, la secretaria de Eduardo Fernández, pero la comparecencia se canceló a petición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Una nueva revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Poder Judicial también indica que se canceló la orden de aprehensión en contra de la secretaria de Fernández, quien ahora deberá comparecer por medio de citatorios.

“Respecto a los escritos signados por el autorizado de la quejosa en atención a su contenido, se le tiene informando que fue cancelada la orden de aprehensión girada en contra de la referida quejosa, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes”, indica el acuerdo judicial.

