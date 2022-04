El Bronco celebra emotivo encuentro con sus hijos desde la cárcel en NL; ellos le piden que resista

El ex gobernador de Nuevo León ha publicado dos mensajes en sus redes sociales desde que está internado en el Penal de Apodaca, en esta ocasión lo envío a través de su esposa

El Bronco compartió en sus redes sociales un mensaje en donde habla del encuentro con sus hijos, el cual envió para ser publicado a través de su esposa Adalina Dávalos.

“Después de tantos días sin verlos, recibí la visita de mis hijos más pequeños; y al abrazarlos no pude contener las lágrimas de felicidad”, señaló.

Mencionó que estuvo platicando un rato con ellos y hablaron de lo que han tenido que vivir y enfrentar juntos, así como que a su corta edad han tenido momentos realmente difíciles.

“La conclusión siempre es la misma: cuando enfrentamos juntos la adversidad, esta nos fortalece”, señaló en el escrito.

Destacó que también sus hijos le han pedido que resista porque aún lo necesitan.

“Escucharlo me dolió en el alma. Pero por ellos estoy convencido de que saldré adelante de esta adversidad. Definitivamente han sido días difíciles, pero saber que mis hijos y mi familia me esperan, me da fuerza para seguir adelante”, confesó.

El Bronco está recluido en el Penal de Apodaca desde el 15 de marzo cuando fue detenido en General Terán, se le acusa de abuso de autoridad y del uso de aportaciones ilícitas para su campaña presidencial en el 2018.