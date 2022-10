El escalofriante relato

El relato inicia con una radioescucha que se identificó con el nombre de Clarita quien habla sobre los cambios que su hijo presenta tras jugar con la ouija:

-Mi hijo es Scout, un niño normal, con una calificación en la escuela pues de nueve, el año pasado me saco un promedio de primer lugar, y ahora todo lo que acontece en mi casa, el lo sabe.

-Yo se que usted ahorita no me lo va a creer, pero todo lo que.....si tocan a la puerta el dice mamá habrá la puerta que fulanita ya llegó, y todavía no sabemos que..quien es porque todavía no he llegado ni a la puerta, el otro día mi hermana se cambio de casa, ella vive en cancún, antes de que me dieran la noticia el me la dijo......

Luego de que Clarita tirara la ouija que el joven tenía, éste comenzó a cambiar. Dejó de comer y dormir.

– El otro día yo tire la ouija pero no afuera de la casa.....al tirar quiero decir que la arroje......me dijo, no lo hagas mamá, no... no te metas con ella.... no.....yo ahorita todas las noches lo veo despierto casi no duerme, come muy poquito y hace tres días mi hermano tambien tuvo otro problema...todo me lo notifica todo me lo dice y el dice que...que no me meta yo con esa tabla que esa tabla no es un pedazo de madera pero ya no es igual..... el tiene 15 años, media 1.60 y ahorita ya mide 1.82.

La tensión crece en la grabación cuando ella comienza a decir que lo acaba de ver levitar sobre su cama.

Y ahorita....que... me asome.....no me lo va a creer... esta levitando .... tiene ...como medio metro elevado del piso....y no importa que le hagan ruidos ni nada, el ya me dijo que eso ni lo ve ni lo oye ni lo siente..por favor si hay alguien que me pueda decir a donde acudir.....

Los ruidos de terror que utilizan de fondo para aumentar la atmosfera de miedo dejan de sonar al escuchar lo que parecen ser las palabras sinceras de Doña Clarita, nadie puede creer que esto en verdad esta sucediendo en vivo en la radio.

¿Osea que en este momento él esta Levitando?, pregunta incrédulo el conductor a la señora Clarita.

- “Mire el esta acostado y esta levantado medio metro de su cama se que no me lo cree yo se que nadie me lo cree solamente yo que vivo con el y que lo estoy viendo y no sabe usted los nervios que se sienten, no sabe uno si correr o rezar yo ya no se que hacer fui con un sacerdote, y no me hicieron caso Sr. Victor Manuel...dicen que esas son tonterías y una señora me ayudo que espíritus que no se que le repito el año pasado era un muchacho normal? que no ha bajado sus calificaciones al contrario ha agudizado mas su inteligencia es mas este pero lo que me tiene impresionada es ahorita haga de cuenta que esta como muerto pero esta elevado medio metro de su cama....créamelo Señor Víctor Manuel...”

Víctor Manuel: Señora lo que primero lo que necesita usted es calma por favor, no tienen ustedes a.. ¿viven ustedes dos solos?

Clarita: Vivo sola pero le digo una cosa?...jale lo mas posible el teléfono a la calle....es que tengo unas ganas de salir corriendo me da mucho miedo yo nunca había visto esto...Dios mío

Víctor Manuel: Mire vamos a enviarle ahorita unas personas .

Clarita: Mi hijo mide 1.82 centímetros ya, y cada día crece mas pero ya no de una forma normal

Víctor Manuel: 15 años y mide 1.82

Clarita. 15 años el saco el segundo lugar en la escuela el año pasado y ahora no le miento hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá , la maestra de matemáticas se equivoco, yo le enseñe, YO LE ENSEÑE!!! y de repente...¿sabe que ha hecho?...en la azotea se pone como péndulo, así de un lado a otro y no se que hacer los amigos que él tenía, yo no se ya no se juntan con él ¿que hago Sr Victor Manuel ? Perdóneme estoy muy nerviosa.

Víctor Manuel: No, no no, por supuesto, por supuesto que debe estar muy nerviosa, sobre todo porque es su hijo, y lo ve que.... que esta en problemas la verdad es que el lo que ha sucedido con el, por estar trabajando con la ouija es que alguien se introdujo en su cuerpo y ahora lo esta usando a él.

Clarita: No me hace nada, no rompe nada.

Víctor Manuel: No no no, yo ya se.

Clarita: No señor Víctor Manuel

Víctor Manuel: Pero la tensión en que usted esta, los nervios ehhh, en que usted esta ehhhh, es capaz de la que la que termine mal es usted y no él, entonces yo le suplico que se calme que se tranquilice en estos momentos si nos están escuchando nuestros amigos de justicia y bienestar social, ehhh nos da usted su domicilio por favor.

Clarita: si, si como no..

Víctor Manuel: y que le vayan a dar una vuelta para que se sienta usted tranquila

Clarita: PERATE MIJITO!!!! PERATE!!!!!!!!!MIRE!!!! Victor Manuel: Ahí esta su hijo?????

Clarita: SI!!!!!!!!ES QUE NO ME LO CREE, NO ME LO CREE, ESTA CAMINANDO SIN PISAR!!!!!!!!!!!!!!! NO ME LO CREE NO ME LO CREE NADIE NO NO NO NO ME LO CREE NO ME LO CREE, ESTO NO ME LO CREE NADIE, NO ME LO VA A CREER NADIE NADIE NADIE, DIOS MIO DIOS MIO

Clarita: DIOS MIO DIOS MIO ESTO NO ME LO CREE NADIE NADIE NADIE....... De repente se escucha el murmullo de una tercera voz......y se corta la comunicación.

De Clarita no se sabe nada puesto que en aquel lejano 1995 los programadores de la radio no pedían el teléfono de las personas que llamaban a la estación y tampoco contaban con identificador de llamadas.

De Clarita y su hijo ya no se supo absolutamente nada.