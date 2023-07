El ‘infierno’ está en Phoenix, llevan 19 días consecutivos con más de 43 °C

“La exposición al calor a largo plazo es más difícil de soportar que uno que otro día caluroso, especialmente si de noche no está volviendo a refrescar lo suficiente como para poder dormir”, declaró Katharine Jacobs , directora del Centro de Estudios Climáticos de la Universidad de Arizona.

“Es terrible cuando incluso de noche no hay alivio”, expresó Matt Salerno , meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional .

Incluso de noche, el calor es sofocante. El lunes por la noche, la temperatura fue de 35 °C, la cifra más alta registrada durante la noche , superando el récord anterior de 33,8 °C establecido en 2009. También fue el octavo día consecutivo que la temperatura no bajó de los 32,2 °C, otro récord.

La última vez que Phoenix no alcanzó los 43,3 °C fue el 29 de junio, cuando las temperaturas alcanzaron los 42,2 °C.

Y en todo el sur, el calor no solo era sorprendentemente intenso, sino inusualmente persistente. Según la agencia meteorológica, el calor y la humedad empeorarán a lo largo de la costa del Golfo y en el sureste esta semana. Hay alrededor de 100 millones de personas en el país bajo advertencia de calor.

Para muchos en la ciudad y en todo el suroeste, las temperaturas abrasadoras no son agradables: la temporada del monzón, que a menudo trae tormentas frescas a los desiertos de Arizona y Nuevo México, llegará más tarde de lo habitual.

El calendario de los monzones varía de un año a otro, dijo a The New York Times Michael Crimmins, profesor de ciencias ambientales en la Universidad de Arizona en Tucson, por lo que aún no está claro si el cambio climático es el responsable de la persistencia de la ola de calor, pero es muy probable que haya hecho que las temperaturas máximas diarias sean aún más altas.

En el área de Phoenix, se han reportado 12 muertes relacionadas con el calor este año hasta mediados de junio y otros 40 casos abiertos en los que se está investigando el calor como factor, según el médico forense del condado de Maricopa, que incluye a Phoenix.

