El ‘Loco’ Arreola sorprende a hombre grafiteando su auto, le da paliza y lo obliga a limpiarlo (VIDEO)

“Es la segunda vez que me pasa algo así, que hay un vato haciendo cosas y yo adentro del carro. La neta no está chido , el vato andaba bien loco y se le hizo fácil”, explicó.

Una vez calmado, Arreola explicó a través de Instagram como sucedió todo y señaló que no es la primera vez que le pasa algo similar.

Lo que no se esperaba el hombre era que, Ricardo , saliera del interior del automóvil para propinarle una ‘lección’.

Por otra parte, Ricardo Arreola reconoció que su respuesta no fue la adecuada, pero pidió que le comprendiera ya que esas acciones llevan a cosas peores.

“Esas personas son las mismas que manosean rucas en la calle y les gritan cosas y todo ese rollo. No me estoy justificando de haberle puesto unos putazos, que creo que no fue la solución más correcta, pero eso es lo que pasa, yo creo que cualquiera hubiera reaccionado igual o hasta peor”, indicó.

Para finalizar, el peleador pidió que no hagan esas pintas y que si les gustan las drogas, pero no las manejan, mejor no las consuman.

