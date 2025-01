¡Llegan con botas, sombrero y hasta guitarras! Saltillenses reciben a Bronco con los brazos abiertos

Con el carisma que los caracteriza, Guadalupe Esparza, Javier Cantú, José Adán Esparza, René Esparza y Arsenio Guajardo, se subieron al escenario para saludar a los fanáticos que no dejaban de corear “Bronco” a una sola voz y de gritar con emoción consignas como “Lupe, te amamos”.

AMOR MUTUO

Lo que al principio estaba considerado como una firma de autógrafos, terminó convirtiéndose en un “Meet and Greet”. El grupo preguntó a los asistentes si preferían tomarse foto o que les firmaran los artefactos que traían consigo, pues, comentaron que tenían que elegir una opción. Los fans no dudaron ni un segundo en tratar de convencerlos de hacer las dos cosas, como ellos no tardaron ni el mismo tiempo en asegurar que así sería.

Inmediatamente después, quitaron la mesa colocada en el escenario y dieron luz verde a los fans de subir, uno a uno, a tomarse la foto del recuerdo con el grupo y de que al mismo tiempo les regalaran sus firmas.

Este evento dejó en claro que Bronco es un grupo que ha traspasado generación tras generación y, no sólo eso, que sigue vigente, evolucionando y adecuándose al mundo actual. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y familias enteras recibieron al grupo con los brazos abiertos.