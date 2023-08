El misterioso caso de Jonathan Reed... ¿qué pasó con el brazalete extraterrestre que mostró Jaime Maussan en Otro Rollo en 1996?

“Esa misma noche yo llevé a Jonathan donde supuestamente se encontró con algunas personas en el hotel del Chapulín ese que está allá frente al Campo Marte y supuestamente ahí llegó y dejó el brazalete. Él salió y lo volví a llevar a su hotel que era otro... Yo nunca volví a ver el brazalete si funciona o no funciona, una persona del grupo de él aseguró haber visto cómo se lo ponía y desaparecía... Yo pensé que estaba diciendo la verdad y por eso lo presenté en televisión... Sí sí dijo imprecisiones y mentiras... me confesó algunas después de que se descubrieron... Para mí es un caso auténtico, hay muchos detalles que no lo son, pero no podemos descartar que se trató de un ser extraterrestre“, detalló Maussan.

Luego de la aparición en televisión el paradero del brazalete extraterrestre se volvió una incógnita, Jaime Maussan dijo que Reed le informó que entregó el artefacto a un grupo de personas que lo resguardarían.

Actualmente, el polémico caso de Jonathan Reed se ha convertido en uno de los temas mas relevantes entre entusiastas de la ufología en Latinoamérica.

El mismo nivel de controversia se presentó en Estados Unidos cuando el caso se reveló en el programa de Art Bell .

Sin embargo, las últimas revelaciones sobre éste caso han decepcionado a quienes alguna vez creyeron en éste.

Según Reed, la prueba de ADN al extraterrestre fue conducida por un individuo de nombre Harold Chacón. La prueba reveló que el extraño ser no era humano ni animal. Chacón, quien también asegura ser un “Microbiólogo” y no ha podido mostrar su título a nadie, también fue sido invitado al programa de Art Bell, pero el famoso locutor no se molestó en verificar el título ni las credenciales de ambos. La excusa que han utilizado es de que el gobierno les ha destruido sus documentos, así como las bases de datos que archivaban sus comprobantes de estudios.

En la actualidad, la historia del brazalete extraterrestre que presentó Jaime Maussan en “Otro Rollo” sigue siendo un misterio sin resolver.

Para algunos, es un fascinante relato de un encuentro con seres de otro planeta. Para otros, es simplemente un intento fallido de engañar al público.

Lo cierto es que, a pesar de los años transcurridos, el episodio sigue despertando curiosidad y sigue siendo un hito en la historia de la televisión mexicana.