¿Qué le preguntarías a los candidatos a Gobernador de Coahuila para que debatan?

FORMATO DEBE CAMBIAR; MODERADORES TIENEN QUE SER CAPACES DE CUESTIONAR

La Comisión Temporal de Debates tiene facultades para seleccionar los sitios donde se realizarán los debates, privilegiando lugares cerrados y cuyo arrendamiento o propiedad no guarde relación con alguno de los contendientes. Que cuenten con infraestructura y herramientas tecnológicas para realizar transmisión en vivo y que no se empleen como oficinas públicas o templos de culto religioso.

Entre otros deberes, la comisión determinará los perfiles de los moderadores, con carácter de activos, es decir, con posibilidad de interactuar con los contendientes, para hacer cuestionamientos espontáneos o pedirles que abunden en los temas.

Para los especialistas, la rigidez de los debates políticos debe cambiar, o de lo contrario seguirán siendo una especie de monólogos que no generan el interés del ciudadano, incumpliendo así con el objetivo cívico del ejercicio.

“El formato que se ha implementado no promueve contraste de ideas, es un formato rígido que tenemos como resultado un monólogo, en donde no hay una postura o réplica, porque las reglas o el diseño provoca que llegue el candidato, dé su discurso sobre el tema, el que sigue platica y no cuestiona, y si lo hace el otro lo ignora y no hay nada que los obligue a contestar”, señaló Espinoza Padrón, quien estuvo al frente de la Comisión de Debates del IEC.

Marcela Pámanes suma a esta apatía que en estos ejercicios son más los dichos que las acciones, y considera que no hay manera de corroborar lo que los participantes declaran en ellos. “Esa es la parte que los debates no nos permiten tener, certeza. En primer lugar, ¿se van a acordar lo que dijeron en los debates?, ¿o nosotros como oyentes lo vayamos a exigir?”.