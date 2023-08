Ella dijo que alguien en el avión ‘no era real’; pasajera que sufrió crisis finalmente habló

El mes pasado, una pasajera que sufrió un ataque de nervios a bordo de un vuelo de American Airlines de Fort Worth a Orlando, Florida, estuvo a punto de romper internet.

Otros pasajeros del vuelo grabaron con su teléfono móvil un video en el que se la veía irrumpiendo en el pasillo, presa del pánico, anunciando que alguien en la parte trasera del avión “no era real”.

“Se los estoy diciendo”, advierte la mujer en una perorata llena de improperios. “Me voy a la [f—]... ¡Todos pueden creerlo o no creerlo! Y pueden sentarse en este avión y morir con él o no. Yo no voy a hacerlo”.

Después de que el video se hiciera viral, los teóricos de la conspiración relacionaron su arrebato con un misterioso hombre con capucha verde que podría o no haber sido un extraterrestre que cambia de forma.

Ahora salen a la luz más datos sobre el inquietante incidente del 2 de julio.

La mujer ha sido identificada como Tiffany Gomas, ejecutiva de marketing de Dallas, según un reporte policial obtenido por The Daily Mail.

La denuncia dice que los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Dallas-Fort Worth fueron llamados en respuesta a una mujer que “afirmaba que el avión no era seguro y no quería que partiera porque creía que no llegaría a su destino”.