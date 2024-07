Ella es Usha Vance, la esposa de J. D. Vance

Por Joseph Bernstein

Si tuviéramos que construir a un integrante de la élite estadounidense desde cero, probablemente se parecería a Usha Vance.

La esposa del senador por Ohio J. D. Vance, quien fue designado como compañero de fórmula de Donald Trump, indudablemente tiene las credenciales necesarias. Usha Vance es abogada litigante en un prestigioso bufete de San Francisco, ha sido asistente del presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts Jr., y del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh cuando era juez de apelaciones, y se graduó de las universidades de Yale y Cambridge.

Es un historial que llama la atención tratándose de una mujer cuyo marido dio un discurso en 2021 titulado “Las universidades son el enemigo”, y que rara vez desaprovechó la oportunidad de golpear a la clase dirigente mientras hacía campaña para el Senado en 2022, como informó anteriormente The New York Times.

Sin embargo, políticamente hablando, ella es una especie de enigma.

Usha Chilukuri es hija de migrantes indios, y creció en un suburbio de San Diego. Amigos de su infancia y adolescencia la describieron como una “líder” y un “ratón de biblioteca”. Inteligente, ambiciosa y pragmática, pasó de unos cuatro años repletos de actividades extracurriculares en Yale a una beca Gates en Cambridge, donde se movió en círculos mayoritariamente liberales y de izquierda. En 2014 se registró como demócrata.

Conoció a Vance en la Facultad de Derecho de Yale. En 2014 se casaron en Kentucky y, en una ceremonia aparte, fueron bendecidos por un gurú hindú.

Ella ha desempeñado un papel discreto pero importante en el ascenso de su marido. En Yale, ayudó a Vance a organizar sus ideas sobre el declive social en el Estados Unidos blanco rural, las cuales constituyeron la base de sus memorias exitosas, Hillbilly, una elegía rural. (En 2020, el libro fue adaptado en una película dirigida por Ron Howard).

También hizo apariciones esporádicas —pero bien coreografiadas— con Vance, mientras él buscaba el escaño en el Senado de Ohio, incluyendo una entrevista en el canal Newsmax en la que parecía contradecir a quienes aseguraban que su marido había adoptado un mensaje populista con el fin de tener éxito político.

En una entrevista concedida el mes pasado al programa Fox & Friends, Vance (quien por lo general se mantiene lejos de los reflectores) se mostró ambivalente ante la perspectiva de que su marido compitiera por el segundo cargo más importante del país.

“No muero de ganas de cambiar nada en nuestras vidas en este momento, pero creo en J. D. y de verdad lo amo, así que veremos qué pasa con nuestra vida”, dijo.

La pareja tiene tres hijos.

La carrera de Vance la ha puesto en un incómodo contraste con la imagen política de su marido.

Desde 2015 hasta el día en que Vance se convirtió en el candidato republicano a la vicepresidencia, ella trabajó como asociada y luego como litigante corporativa en la firma Munger, Tolles & Olson, un bufete de abogados con oficinas en Los Ángeles, San Francisco y Washington que describe su cultura corporativa como “radicalmente progresista.”

Un artículo publicado en la revista The American Lawyer en 2019 clasificó sus diversas prácticas de contratación en la categoría “genial y progre”. (El sitio de noticias de San Francisco SFGate informó anteriormente que renunció a la firma). Como informó Politico el año pasado, J. D. Vance retrasó la confirmación de funciones en el Departamento de Estado enviando a los nominados un cuestionario para determinar si eran demasiado progresistas o woke.

Antes de convertirse en el compañero de fórmula de Trump, Vance se identificó una vez como alguien “que nunca respaldaría a Trump” y dijo que “nunca le cayó bien”. Sin embargo, más adelante Vance pasó a apoyar al expresidente, y aceptó su respaldo en las primarias republicanas para el escaño en el Senado por Ohio, que ganó.

