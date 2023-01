Emboscan y matan a comandante y sus escoltas tras detención de Ovidio Guzmán

El comandante y su escoltas apoyaban las labores que se efectuaron contra el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y alrededor de las 14:50 horas se declaró el deceso de Moreno Orzúa por proyectil de arma de fuego.

El periodista Óscar Mario Beteta comparte en sus redes sociales: “Presuntos sicarios del Cártel de #Sinaloa asesinan en una emboscada, en Escuinapa, al coronel Juan José Moreno Orzua, comandante del 43 Batallón de Infantería, y a cuatro elementos más de la #Sedena”, y compartió la imagen de quien sería el elemento caído.

Dos muertos y 18 personas hospitalizadas tras recaptura de Ovidio Guzmán

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya informó que después de los enfrentamientos que han tenido lugar en diversas zonas del estado, hay 18 personas en hospitales, siendo la mayoría personal de las fuerzas armadas, además de dos muertos.

Rocha Moya señaló que desconocía que se estuviera planeando el operativo que llevaría a la captura del hijo del “Chapo” Guzmán.

“Después de hora y media de iniciar el operativo no estuve enterado de manera que el operativo se haya realizado (...) el secretario de Seguridad me dice ‘no sabemos que esté ocurriendo’, pero no estuvimos enterados hasta después, eso es lo que sucedió”, dijo el mandatario para una cadena de televisión.

Desde el 2017 el hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán tiene una orden de detención con fines de extradición emitida por una Corte de Distrito en Columbia, Estados Unidos, acusado de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana para su importación a los Estados Unidos.