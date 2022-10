En julio de 2023 iniciarán pruebas del Tren Maya, asegura AMLO

Ciudad de México. Al ratificar que en diciembre de 2023 entrará en funcionamiento el Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que a partir de julio comenzarán las pruebas de operación de trenes en algunos tramos de toda la ruta de mil 550 kilómetros.

Dijo que con la gestión del canciller Marcelo Ebrard se da seguimiento al avance en la construcción de todos los carros que correrán en este recorrido.

Publicidad

Durante su conferencia, cuestionado sobre la situación general del Tren Maya adelantó que a partir de enero intensificará sus giras de supervisión pues si actualmente viaja al sureste cada tres semanas, al comenzar 2023 será cada dos semanas.

En este contexto, desestimó que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación no son graves, pues, dijo, no todas estos procedimientos que refiere esta instancia se trata de casos de corrupción, sino que en ocasiones obedece a que hay diferencias en torno al procedimiento.

Te podría interesar: En el sureste la mayoría de la población apoya al Tren Maya, asegura AMLO

Publicidad

A pregunta expresa del relevo que se dio en el responsable de la construcción, dijo que la llegada de Javier May obedeció a la necesidad de agilizar los ritmos de construcción de la obra.

”Fue para imprimirle más velocidad a la obra. Que se avanzara más, por eso está Javier May, senador con licencia, que tiene mucha experiencia en el trabajo con la gente. Fue dos veces presidente municipal de Comalcalco, senador, secretario del Bienestar. Estamos disponiendo de los mejores cuadros, porque no se trata de cargos, sino de encargos. Nos estamos desdoblando porque si no, no avanzamos”.

López Obrador detalló se han presentado algunos problemas que se deben resolver como escasez de mano de obra o falta de disposición de carros de volteo, de ahí las razones, dijo, de su presencia sea cada vez mayor.

Publicidad

“Es una gran obra, por eso estoy supervisando cada tres semanas a la península, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A partir de enero voy a ir cada 15 días a la obra porque hace falta”.

Destacó que desde un principio se determinó que la operación del Tren Maya estuviera a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional porque iba a participar parcialmente en la construcción, pues le corresponde parte del tramo cinco y el tramo seis. Les corresponde desde Cancún, Tulum, Chetumal, Calakmul y Escárcega, puntualizando que los ingenieros militares están ya operando en la zona, llegaron tarde porque estaban abocados a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.