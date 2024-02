Encuestas no la favorecen, pero Xóchitl Ruiz dice que resultados no le quitan el ánimo

CDMX.- La aspirante presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez Ruiz, asegura que las encuestas que ponen a Claudia Sheinbaum con mejor puntuación en las mediciones rumbo a la Presidencia de la República, son un retrato del momento y en muchas ocasiones fallan.

El diario El Universal publicó un sondeo en el que la morenista y exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se encuentra 23 puntos por arriba de la abanderada de la alianza “Fuerza y Corazón por México”.

Medios de comunicación cuestionaron a Gálvez Ruiz sobre su opinión de este ejercicio, la notoria desventaja y la posibilidad de darle una giro a esas cifras comenzando la campaña.

“He remontado diferencias mayores y sí me llama la atención que la encuesta no ponga a los indecisos. En las encuestas anteriores habían puesto los indecisos, ahora no. Habría que revisar por qué, pero bueno, yo voy para adelante y ninguna encuesta me va a quitar el ánimo”, expresó la aspirante presidencial.