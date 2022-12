CDMX.- Migrantes venezolanos varados afuera de la Terminal Central de Autobuses del Norte desean que para Año Nuevo

ya estén en suelo de Estados Unidos.

A finales de agosto, Daylemar Montaño, de 23 años y Albania, su hija de tres, partieron de Venezuela. Después de sortear una infinidad de obstáculos lograron llegar a Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se encontraron con un par de sujetos que las cruzaron a El Paso, Texas.

Allí ya las esperaba un contacto que las trasladaría a Denver, Colorado. Éste, contó la joven madre, le dijo que el trato era sólo por ella, que no podía arriesgarse a recorrer Estados Unidos con una menor, así que las dejó a la deriva para que en menos de día y medio fueran capturadas por autoridades migratorias estadounidenses.

“Lamentablemente no nos quieren con niños, los gringos me dejaron en Ciudad Juárez y migración de México me llevó a Matamoros, ahí estuve prácticamente presa por cinco o seis días”, narró Daylemar Montaño, una de los 200 venezolanos que expulsan cada día de su territorio.