‘Es mentira’... AMLO insiste en que Sanjuana Martínez miente sobre supuestos ‘moches’ en Notimex para campaña de Sheinbaum

“Ya dije que eso es mentira, no es cierto”, reiteró el Presidente al defender a Marath Bolaños y a Claudia Sheinbaum como personas honestas.

“Le están dando aire porque involucra al gobierno, a un secretario del Trabajo y a quien representa el movimiento de transformación”, señaló al acusar que “hasta Calderón se metió a opinar”.

“No hay razón, tan no hay razón que ahora resulta que todos los medios, incluyendo Excélsior, ya están hablando del tema, utilizando las declaraciones de Sanjuana”, agregó .

SANCIÓN DEL TEPJF

Luego de que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Presidente incurrió en distintas infracciones electorales por su discurso durante el evento de celebración del quinto aniversario de su triunfo electoral, López Obrador señaló que lo volvieron a sancionar.

“Me volvieron a sancionar porque informé el 1 de julio en el Zócalo. Ya no me quiero meter en eso, ya no les quiero dar motivo, además andan muy inquietos, muy nerviosos nuestros adversarios, no sé qué les está pasando, y desesperados”, dijo AMLO.