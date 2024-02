‘Es mi derecho ser militante’, justifica vocero presidencial salir sorteado en Morena pese a no haber postulado

CDMX.- El vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas fue uno de los personajes que resultó beneficiado en el sorteo de candidaturas plurinominales de Morena, sin embargo, el funcionario federal se justificó diciendo que él no se registró para ninguna.

Ramírez Cuevas aseguró que su nombre participó porque el sorteo se hizo conforme a la lista de consejeros nacionales del cual forma parte.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: En la tómbola de pluris de Morena hay suertudos como Américo Villarreal y Brenda Karina Vélez, y salados como Diego del Bosque

Ayer, el partido guinda realizó el sorteo de las candidaturas por vía plurinominal al Senado y la Cámara de Diputados con ayuda de una tómbola, en la que Jesús Ramírez resultó seleccionado para la lista de diputados de la cuarta circunscripción.

“Yo nunca me he anotado para una candidatura”, dice Jesús Ramírez, vocero de AMLO, al aclarar que fue incluido en la tómbola de Morena por ser consejero nacional del partido, pero no se inscribió en el proceso a legislador plurinominal.

“Lo que pasó el día de ayer (miércoles), el partido hizo un sorteo y tomó como base la lista de consejeros nacionales. Yo soy consejero nacional del partido, porque es mi derecho ser militante.

“Entonces, tomó esa lista, hizo la tómbola, apareció mi nombre en ese sorteo, pero hasta ahí. Yo nunca me he anotado a una candidatura de diputado o senador”, explicó el funcionario en una breve entrevista que dio afuera de Palacio Nacional.