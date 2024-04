‘Es un montaje’... AMLO sobre retén de encapuchados que frenó convoy de Claudia Sheinbaum en Chiapas

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre las imágenes en las que Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por Sigamos Haciendo Historia, sostiene una conversación con personas que montaron un retén en una carretera en Motozintla, Chiapas.

“Todos los candidatos tienen protección. (Elementos del Ejército que cuidaban a Sheinbaum) se acercaron, vieron que no estaban armados y estuvieron nada más pendientes. Esto es bastante común cuando uno recorre todo el país. En las carretas, los paran a uno. Si yo voy a una gira por la Costa Chica, ya sé que me tengo que parar 20 veces de Acapulco a Argelia, o 30, me están parando”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 22 de abril en Palacio Nacional.