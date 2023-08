Esquiva AMLO tema de la sucesión en la UNAM

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió emitir una opinión sobre la convocatoria que lanzó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la elección de su nuevo rector al asegurar que el tema corresponde exclusivamente los universitarios.

El mandatario federal manifestó que “desea de todo corazón” que haya democracia, justicia, honestidad y autonomía en el proceso de selección.

La prensa pidió en la conferencia matutina al jefe del Ejecutivo federal que diera su opinión sobre la convocatoria de la UNAM para elegir a quien sustituya al rector Enrique Graue.

“Nada, nada, es autónoma la Universidad, a ellos les toca resolverlo, a los universitarios. Ellos tienen que resolverlo, si están lanzando una convocatoria, es porque lo están haciendo de conformidad con el marco legal vigente, pero no me corresponde a mí opinar. Es una cuestión de los universitarios los que tienen que resolver esto”, expresó.

“Yo deseo, eso sí, de todo corazón que haya democracia, justicia, y honestidad y desde luego autonomía, pero en el sentido estricto, autonomía, que no haya cacicazgos. No creo que eso no lo debe de decir, pero claro, los caciques duran hasta que el pueblo quiere”, declaró el presidente.