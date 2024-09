Está AMLO entre los mejores presidentes de México: Sheinbaum

TULUM, QROO.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México afirmó durante un evento del Gobierno Federal que Andrés Manuel López Obrador sería el mejor presidente que ha tenido el país o que si no lo es, estaría entre los mejores.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México participó en la inauguración del Parque del Jaguar y Museo de la Costa Oriental en Tulum.

Sheinbaum Pardo afirmó que en 2018 el pueblo mexicano tomó una decisión “valiente” e “inteligente” al elegir el proyecto de la Cuarta Transformación, que encabezó López Obrador.

La morenista resaltó que el pueblo está de acuerdo con las acciones que ha tomado el Gobierno Federal y es por ello que en las elecciones pasadas del 2 de junio volvieron a dar su confianza a este movimiento.

“En 2018 el pueblo de México tomó una decisión inteligente, valiente que este 2 de junio pasado del 2024 demostró que no se equivocó el pueblo, que hoy tenemos al presidente no le gusta que lo diga porque admita a muchos presidente de México entre ellos al gran Benito Juárez, pero yo digo que el presidente López Obrador si no es el mejor, es delos grades presidentes de la historia de México. Está entre los grandes”, mencionó.