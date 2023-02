Estados Unidos no busca destruir Rusia; responde Biden a Putin

En un discurso celebrado en Varsovia, el presidente norteamericano, Joe Biden, aseguró a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que Occidente no quiere destruir Rusia, ni las naciones europeas.

“Esta noche, me dirijo una vez más al pueblo de Rusia: Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia como ha dicho Putin hoy”, sentenció, luego de que el mandatario ruso asegurara que Occidente busca “acabar para siempre” con su país.

Las declaraciones ocurren luego de que Biden afirmara que Estados Unidos impondría más sanciones contra Rusia, prometiendo que los crímenes de lesa humanidad durante la guerra contra Ucrania tendría sus consecuencias.

“Este ha sido un año extraordinario en todos los sentidos. Ha sido extraordinaria la brutalidad de las fuerzas rusas y de los mercenarios que han cometido depravados crímenes de lesa humanidad. Han atacado sin escrúpulos a civiles y han provocado muerte y destrucción”, lamentó.

El mensaje tuvo lugar luego de que se acercara un el aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, el próximo 24 de febrero.

Mientras, hace algunos días, la vicepresidenta norteamericana, Kamala Harris, también acusó a Rusia de crímenes de lesa humanidad durante su obligado paso por Ucrania.

“Pongámonos todos de acuerdo: en nombre de todas las víctimas, tanto conocidas como desconocidas, debe hacerse justicia”, declaró Harris, el pasado 18 de febrero.