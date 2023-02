EU se molestó con imágenes de campaña contra fentanilo, revela AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que a Estados Unidos le molestó la campaña de su Gobierno que utiliza imágenes de estadounidenses para buscar hacer conciencia sobre el daño físico, emocional y social del consumo de sustancias entre la población, principalmente entre los jóvenes.

“Todos sabemos de qué ahora para lograr el ingreso en la familia hay que trabajar, hombres, mujeres, pero no abandonar a los hijos (...) Y ahora que sacamos unos mensajes, ¿por qué no pones ese donde van como zombis que hasta se ofendieron en Estados Unidos? Disculpen, pero nosotros no vamos a estar confiando eso y no hay información suficiente”.

“Sí, de las imágenes de las campañas hubo reclamos como nos vamos a andar pidiendo permiso porque las familias no se tiene toda la información y hay que garantizar el derecho a la información”, señaló.

Obrador afirmó que, contrario a lo que sucede en Estados Unidos, México está protegido del fentanilo gracias a la familia.

“Es muy grave, sobre todo en Estados Unidos, muy grave. No afortunadamente es lo mismo nuestro país, nosotros tenemos protección. Con todo respeto, nosotros nos protege mucho nuestras culturas, nos protege no esas culturas, nuestras tradiciones. O sea, la forma como actuamos familiarmente”, dijo.

“Un baluarte, pues, que nos protege, es la familia”, subrayó.

“Ahora en todas sus manifestaciones, pero eso es importantísimo, los valores”.

Aceptó que en México hay pérdidas de vida por enfrentamientos, pero no hay la misma proporción de violencia que se da en otros países en cuanto a consumo.

