Evita AMLO hablar de las elecciones en Venezuela

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el proceso electoral que ocurre en Venezuela, en el que se elegirá al nuevo presidente o presidenta, o irán por la reelección de Nicolás Maduro.

López Obrador evitó opinar sobre este proceso que ha sido cuestionado por falta de democracia y enfatizó que serán los venezolanos quienes decidan e futuro del país.

TE PUEDE INTERESAR: Reacciona AMLO a renuncia de Alejandra del Moral al PRI

“No estoy muy informado”, expresó López Obrador al ser cuestionado sobre los comicios en Venezuela.

“Sé que van a haber elecciones, pero no sé exactamente cuándo. Pues ojalá y se pongan de acuerdo y sea el pueblo de Venezuela el que elija a su autoridad, eso es lo que yo deseo, nada más, no tengo mayor información”, señaló.

Tras ser cuestionado sobre inhabilitaciones, desapariciones y detenciones en Venezuela durante el proceso electoral, el mandatario mexicano prefirió evitar el tema.

“Es que no me quiero meter en eso, porque es inclinarme a favor de un grupo y en contra de otro, entonces no acostumbro. Es como si me meto a ver qué está pasando en Estados Unidos”, declaró.

El jefe del Ejecutivo reiteró que está a favor de “los pueblos de nuestra América y de todos los pueblos del mundo” y utilizó su intervención en “La Mañanera” para manifestarse contra el bloqueo en Cuba.

INSTALACIÓN DE CASILLAS

En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que junto al Instituto Nacional Electoral (INE), gobiernos estatales y las fuerzas de seguridad, se trabaja para instalar todas las casillas en zonas de riesgo.

Detalló que en el caso de Chiapas, una de las entidades identificadas de riesgo en 500 casillas, el presidente reiteró que se instalarán todos los centros de votación.

TE PUEDE INTERESAR: Semar informa: se han decomisado más de 8 mil kilos de fentanilo en este sexenio

Reiteró que habrá protección el próximo domingo para los comicios y que eso no satisface a sus adversarios “porque ellos buscan que nos vaya mal”.

“Pero bueno esperemos, deseamos, que no haya violencia y estamos haciendo todo para lograrlo”, aseguró el presidente.