‘Evitaron la pérdida de vidas inocentes’: AMLO reconoce a militares que fueron perseguidos en Nueva Italia, Michoacán

En este sentido, AMLO dijo que se debe reconocer la actitud del Ejército de evitar un enfrentamiento en donde se perderían vidas humanas, incluyendo a ciudadanos inocentes y elementos de las Fuerzas Armadas.

“Nosotros tenemos que reconoce la actitud responsable del Ejército en estos tiempos, antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos, y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos y no le importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir -haga valer la autoridad, no me va a temblar la mano- todo eso que hacían, cuando estaba de por medio la vida de otros, de muchos. Nosotros cambiamos y tanto la Sedena, Semar y Guardia Nacional tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza”, dijo AMLO.