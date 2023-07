Ex legionario Fernando Martínez, acusado de abusar de menores en México, falleció en Italia

Ciudad de México.- El exsacerdote pederasta de los Legionarios de Cristo, Fernando Martínez Suárez, murió este lunes a los 84 años en el sur de Italia, debido a una enfermedad pulmonar, informó la Congregación.

La Iglesia católica retiró el estado clerical a Fernando Martínez tras considerarlo culpable de varios delitos de abuso sexual contra menores de edad, en enero de 2020. Sin embargo, el octogenario nunca enfrentó la justicia civil.

Pese a que en ese momento la Congregación comunicó que reafirmaría “su determinación de recorrer el camino difícil y exigente de reparación y sanación”, la única consecuencia que Martínez Suárez enfrentó fue que no podría ejercer el ministerio sacerdotal.

Además, el religioso continuó formando parte de los Legionarios pues, según dicha agrupación, así lo decidió la Santa Sede.

Ante la noticia de su fallecimiento, la presentadora de radio y televisión, Ana Lucía Salazar, quien fue víctima de Martínez Suárez cuando era niña, exigió justicia por su caso a través de sus redes sociales, así como el de otras infancias y adolescencias que enfrentaron abusos por parte del clérigo.

“Hoy me informaron que mi agresor, Fernando Martínez, de los Legionarios de Cristo, murió. La deuda histórica de la Iglesia Católica y el Gobierno de México con las infancias es INCONMENSURABLE. ¡Tú estás muerto, pero mi voz y mi testimonio NO! No dejaré de exigir justicia”, expresó Salazar.

En dicha publicación, la conductora recordó que Martínez Suárez fue encubierto en múltiples ocasiones por la Iglesia católica, ya que fue reubicado en diferentes colegios y seminarios religiosos.

Asimismo, afirmó que el exsacerdote fue resguardado por los Legionarios de Cristo en un castillo de su propiedad, ubicado en Europa, en el que fue atendido y cuidado hasta su muerte. Esto sucedió, según la conductora, por órdenes del Papa Francisco.

“Murió en total impunidad y en el resguardo de la Iglesia católica, quien consintió por órdenes del Papa Francisco que los Legionarios lo cuidaran en un castillo de su propiedad en Europa, rodeado de lujos y comodidades, atendido y cuidado. Así fue su vida y su muerte”, señaló.