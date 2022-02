En los últimos 10 años 426 sacerdotes han sido investigados por pederastia en México

Casi 30 años después de haber sufrido abusos por parte del director del colegio de los Legionarios de Cristo en Cancún, Quintana Roo, Biani López todavía no siente que el daño haya sido reparado. Perdones a medias y ninguna consecuencia legal han sido lo único que han obtenido en México muchas de las víctimas de pederastia de miembros de la iglesia católica.

“Yo no sé si haya algo que me pueda hacer sentir mejor, me decepciona mi país”, consideró López en entrevista con Efe.

Habiendo asumido que el presunto delito de abuso sexual ejercido por el director de dicha institución educativa, Fernando Martínez, ya prescribió, la mujer piensa que el cambio profundo para que existiese algo similar a la reparación debería darse tanto dentro de la iglesia católica como en la sociedad.

“Yo creo que México todavía no lo quiere ver, no lo quiere entender como un problema sistémico con la dimensión que tiene. A mí me ha tocado escuchar a mucha gente que hay que sacar a las manzanas podridas de la Iglesia, pero que la Iglesia no hay que tocarla”, sentenció Biani.