Exigen migrantes visas humanitarias al INM

TAPACHULA, CHIS.- Migrantes bloquearon el libramiento Norte Oriente a las afueras del Instituto Nacional de Migración debido a que no han sido atendidas sus demandas por parte del instituto puesto que tiene más de mes y medio sin recibir sus visas humanitarias.

Los indocumentados instalaron carpas para poder dormir y subsistir a las afueras del instituto; han pasado pipas de agua que se apiadan de ellos y como aportación les regala agua para que estos puedan realizar sus actividades de aseo personal y en el cual se ha visto que ellos aprovechan a bañarse cuando pasan las pipas.

De acuerdo con el testimonio de las personas, el personal que atiende las instalaciones ha hecho tardío las solicitudes correspondientes para la vida humanitaria para poder transitar por el territorio mexicano.

“Llevamos más de un mes y medio acá, estamos como secuestrados, no podemos hacer nada, vivimos frente a estas instalaciones con casas hechas de naylon y con pedazos de madera, no nos dan espacio para nuestro trámite, no podemos seguir nuestro camino y la gente de migración nos trata peor que delincuentes “ señaló Emmanuel Ramírez originario de Venezuela.