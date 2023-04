Extienden búsqueda de turistas desaparecidos por Nuevo León y Zacatecas; sin número oficial: SLP

Sin ser localizados desde el 3 de abril cuando se dirigían a Saltillo, Coahuila, la desaparición de los turistas guanajuatenses en San Luis Potosí se ha extendido a los límites con Zacatecas hasta límites con Nuevo León por autoridades del estado donde fue localizada una de las camionetas de viajes turísticos y la entidad de origen de las víctimas.

En rueda de prensa, los integrantes la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de San Luis Potosí informaron el primer hallazgo de 16 personas, quienes viajaban en una camioneta tipo Van en color blanco con destino a Saltillo; sin embargo, destallaron que se trata de un evento distinto, donde personas originarias de Estado de México, Querétaro y Guanajuato, partieron del Estado de México con rumbo a Coahuila, pero no de León, Guanajuato.

Por lo que Miguel Gallegos, vocero de Seguridad del Estado de San Luis Potosí confirmó que hasta el momento no se cuenta con una lista de nombres de todos los turistas reportados como desaparecidos que viajaban en la Van de Guanajuato a Saltillo.

El funcionario de seguridad recalcó que el día de ayer fue localizada una de las dos camionetas de la empresa Grupo Eiffel; sin embargo, a su interior no se localizó a ninguna persona.

“Es un evento que se ha dado a conocer desde ayer, el número de personas no lo tenemos definido, porque la información no ha surgido [...] No hay una lista de nombres como tal de los que ocupaban estas camionetas, [...] se localiza una de las camionetas en situación de abandono, pero no hay localización de personas abordo”, dijo Gallegos.

Además, recalcó que, de acuerdo con autoridades de Guanajuato, un presunto conductor llamó a la empresa de viajes para solicitar un pago por el rescate de los guanajuatenses, aunque no se ha confirmado la identidad del presunto chofer, ni que la desaparición se trate de un secuestro.

“Ha habido comunicación por parte de uno de los choferes con la empresa comentando que se está solicitando alguna cantidad para poder liberar a presuntamente las personas en calidad de no localizadas, esto no está confirmado”, concluyendo con que es “información que nos proporciona el estado de Guanajuato”.

EXTIENDEN BÚSQUEDA

Sobre la camioneta encontrada y los 16 turistas, recalcó que se trata de dos vehículos distintos con el mismo destino, siendo los localizados víctimas de la inseguridad en la zona y los segundos todavía se encuentra en incertidumbre.

Por lo que se han despleados más de 300 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, así como seis aeronaves, dos de Guanajuato; realizando rastreos por tierra y aires, no solo en San Luis Potosí, así como Zacatecas y Nuevo León.

“Se estima que llegarán otros 300 elementos que corresponden a la 11 y a la 7 Zona Militar. Así mismo, dos aeronaves se sumarán a las 4 que ya teníamos; es decir, son dos de San Luis Potosí, dos de Guanajuato y dos más que vienen desde Monterrey y Zacatecas”, afirmó el General Mario Fuente, Comandante de la 12 Zona Militar.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad de San Luis Potosí, Guzmar Ángel González Castillo, la zona donde ocurrieron los hechos es conocida por sus elevados índices de inseguridad, por lo que mantendrán vigilancia en coordinación con la GN. Además de reiterar los trabajos con Guanajuato para la localización de las personas. Así como que hasta el momento solo existe una ficha de búsqueda para uno de los choferes, solicitada por Grupo Eiffel.