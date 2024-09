Extienden protestas contra reforma judicial al Senado

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma judicial, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJ) trasladaron sus protestas a la sede del Senado de la República, que la próxima semana discutirá el dictamen para su ratificación.

En tanto, se mantiene bloqueado también el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la sede de la Cámara de Diputados, pues aseguran que se mantiene firme su intención de echar para atrás la reforma o, cuando menos, modificarla.

“Nosotros seguimos aquí en pie de lucha, sabemos que no es la última instancia y que todavía tenemos algunos aspectos importantes que seguir en lo jurídico, no solo a nivel nacional sino internacional y los agotaremos absolutamente todos, seguiremos en la lucha y no nos vamos a dar por vencidos. Continuará el paro”, reiteró Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores.

Aguayo aseguró que las protestas que han llevado a cabo en diversos frentes han rendido frutos, pues, por ejemplo, se logró que los diputados no votaran la reforma en la sede de la Cámara Baja, sino en una sede alterna.

Detallaron que será importante para el movimiento mantenerse en los alrededores de San Lázaro, por lo que se espera que colegas de otros estados se sumen ahora en la Cámara de Senadores.

Por otro lado, representantes del comité de estudiantes de nivel superior contra la reforma judicial dieron a conocer que sostendrán una reunión en la que decidirán los pasos a seguir en el movimiento.

En la Ciudad de México y otros estados se mantienen las protestas contra la reforma al Poder Judicial federal, que fue aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados y se estima que se discuta en el Senado la próxima semana.