Felipe Calderón reconoció que autoridades de Michoacán tenían nexos con ‘Los Caballeros Templarios’ en su sexenio

El evento, que tuvo lugar el 2 de noviembre, brindó a Calderón Hinojosa la oportunidad de recordar uno de sus viajes a Michoacán, donde se dio inicio a la polémica ‘guerra contra el narcotráfico’. En su visita a un municipio, cuyo nombre no pudo ser claramente identificado debido a problemas técnicos en la transmisión, el propio alcalde habría admitido la infiltración del grupo criminal en su administración.

CIUDADANOS DE MICHOACÁN DENUNCIABAN LAZOS ENTRE LA ALCALDÍA Y EL CRIMEN ORGANIZADO

Según sus palabras, mientras se encontraba en el municipio en cuestión, los ciudadanos, visiblemente preocupados, le entregaban papelitos empapados en sudor, instándole a tomar medidas. Las denuncias de los habitantes apuntaban a que el director de la policía local mantenía vínculos con Los Caballeros Templarios.

‘La gente nerviosa me daba papelitos mojados en sudor. ‘Felipe, haga algo por favor, Felipe’ [...] La gente estaba diciendo que el director de la policía de su municipio era de los capos’, dijo exmandatario.

FELIPE CALDERÓN ENFRENTÓ AL ALCALDE POR SUS PRESUNTOS VÍNCULOS CON EL NARCO

Calderón narró que al concluir el evento se aproximó al alcalde de dicho municipio para confrontarlo sobre la complicidad de su administración con el crimen organizado. El expresidente lo enfrentó directamente: ‘Óyeme, me está diciendo la gente que tu director de la Policía está con Los Caballeros Templarios’.

La respuesta que obtuvo de parte del presidente municipal confirmó sus sospechas. Según Calderón, el alcalde habría respondido de esta manera: ‘Ufff, no, el director de la policía, el de mercados, el de vinos y licores, el de construcción [...] Llegan en tres Suburban y me dicen “vas a poner a este de director de Seguridad, me vas a dar el 15% del presupuesto”’.

Calderón subrayó el alcance de la influencia de los cárteles en el estado de Michoacán en aquel momento, calificándolos como la principal amenaza para América Latina. ‘Se apoderan del estado, lo capturan’, declaró.