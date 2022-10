Aunque se diera a conocer que Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León, fue exonerado de los delitos electorales durante la campaña presidencial de 2018; el fiscal anticorrupción del Estado, Javier Garza y Garza, explicó que “El Bronco” continuará bajo arraigo domiciliario.

Garza y Garza comentó que la institución que lidera no tiene conocimiento sobre los efectos del amparo concedido al ex gobernador de Nuevo León, promovido por su defensa con respecto al caso Ecovía.

“Hay que ver que son dos carpetas completamente diferentes, una, la que integró la Fiscalía de delitos electorales y otra, la que integramos la Fiscalía Anticorrupción;

Ésta, la de delitos electorales fue donde se le privó de la libertad con una orden de aprehensión y nosotros posteriormente solicitamos la imputación ante el juzgado de control aquí en el estado, nosotros seguimos con la investigación abierta, está suspendido el procedimiento derivado de un juicio de amparo que presentó el ex gobernador, que todavía a nosotros no nos han notificado, ni tenemos conocimiento de cuáles son los efectos del amparo que se concedió, sin embargo sigue el ex gobernador bajo arraigo domiciliario dentro de la carpeta que estamos integrando nosotros”, mencionó en entrevista a Telediario.

El fiscal señaló que Rodríguez Calderón fue exonerado por los delitos electorales, ya se incurrió mientras era aspirante y no candidato a la presidencia de la República.

“Se hablaba de que la figura pública que se estaba castigando es para candidato o aspirante a candidato, vamos a recordar que él era aspirante para conseguir las firmas y de ahí se deriva la solicitud de imputación que se le hiciera, el tiempo penal no hablaba de aspirante a recoger firmas, eso fue lo que el juez de distrito tomó en cuenta”, menciona el fiscal.

“Es un decreto expropiatorio de que se están violando derechos fundamentales, creemos que se tiene la razón porque se afectó patrimonialmente el derecho de los permisionarios del transporte urbano, sin embargo estaremos a expensas de lo que la autoridad judicial decida en su momento, sin embargo ambos traemos firme convicción de que se puede salir adelante con el asunto”, aseguró al cuestionarle si el caso podría caerse igual que el de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).

