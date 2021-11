Fiscalía niega que hay tres detenidos por la muerte de Octavio Ocaña

CIUDAD DE MÉXICO.- Octavio Pérez aseguró que por el caso de la muerte de su hijo, el actor Octavio Ocaña, ya hay tres detenidos, luego de que su familia, junto con la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía del Estado de México, revisaron la investigación.

“Ya hoy cayeron los primeros, hay una policía involucrada que dicen que es la que dispara, roba el teléfono, la información, cosas que son íntimas; ya lo tengo (el celular). La esclava, un reloj, no han aparecido”, denunció durante una entrevista en el programa Sale el Sol, donde participa Gustavo Adolfo Infante.

No obstante, la Fiscalía del Estado de México desmintió al padre del actor y negó que hubiera personas detenidas por el caso.

“La #FiscalíaEdoméx informa que de la investigación realizada por el fallecimiento de Octavio N hasta este momento no ha sido detenida alguna persona”, puntualizó en su cuenta de Twitter.

El padre de la víctima rechazó de nueva cuenta que el joven actor se hubiera disparado en la cabeza tras haber chocado en la autopista Chamapa-Lechería cuando era perseguido por policías de Cuautitlán Izcalli.

Subrayó: “El fiscal (Alejandro Gómez), mis respetos, un gran hombre, él no le disparó a mi hijo. Me dio la facilidad de que mis abogados tuvieran derecho a la carpeta y yo me pudiera defender como padre. Le dije: ‘necesito que me ayude, que caigan estos’ y parece que ahí vamos. Creo que hay tres detenidos: la mujer y dos policías”, precisó en la entrevista.

Detalló que, entre los detenidos, la mujer policía fue exhibida en un video cuando se llevó una cadena de oro y el celular que le pertenecía al actor, mismo ya fue recuperado por la familia.